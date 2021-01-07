Кирьяков считает, что забитый мяч добавит Головину веры в себя

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Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков высказался об игре полузащитника «Монако» Александра Головина.
Кирьяков считает, что забитый мяч добавит Головину веры в себя
  • globallookpress.com

Российский легионер забил мяч в ворота «Лорьяна» через десять секунд после выхода на замену. Головин пропустил несколько месяцев из-за серьёзной травмы.

«Саша — талантливый футболист, но в его возрасте непросто заиграть в клубе с такими богатыми традициями. Здорово, что его возвращение после длительного перерыва получилось столь уверенным. Забитый мяч добавит ему веры в себя. Даже по этим 30 минутам было видно, что он чувствует себя комфортно. Но нельзя останавливаться. Надо выходить на новый уровень», — приводит слова Кирьякова «Советский спорт».

Ранее сам Головин заявил, что больше не испытывает проблем со здоровьем.

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