Шлеменко верит в победу Александра Емельяненко при условии отказа бойца от алкоголя

Российский боец ММА Александр Шлеменко прокомментировал сообщения о том, что Александр Емельяненко ведёт переговоры о возвращении в октагон.

По словам Шлеменко, он даже не сомневался, что 39-летний тяжеловес продолжит карьеру. В своём предыдущем бою Емельяненко уступил Магомеду Исмаилову.

«Я верю в то, что Александр сможет вернуться и победить. Но многое будет зависеть от соперника, а также от того, как Емельяненко будет соблюдать режим. Если всё будет окей, то многим соперникам Емельяненко будет не по зубам», — цитирует Шлеменко «СЭ».

Он также отметил, что главной проблемой Емельяненко является пристрастие к алкоголю.

В свою очередь, Сергей Харитонов заявил, что бои Александра Емельяненко для него ничего не значат.