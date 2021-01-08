Агент вратаря сборной Вьетнама рассказал о переговорах с «Динамо»
- ©Kenjiro Matsuo/AFLO
- globallookpress.com
«Лев сейчас хочет попробовать свои силы в европейском чемпионате. Уехав из России, он сумел раскрыться и зарекомендовать себя в качестве одного из ведущих вратарей Южной Азии. Теперь ему нужен новый вызов. Лев — воспитанник «Динамо», во многом поэтому мы ведём переговоры именно с этим клубом», — цитирует агента футболиста РИА Новости.
Лев Данг занимался в академии «Спартака», а позже продолжил своё футбольное обучение в «Динамо». С 2017 года голкипер выступает за сборную Вьетнама. В 2018-м он был признан лучшим вратарём чемпионата Вьетнама, а в 2019-м — лучшим голкипером Южной Азии.
Ранее РПЛ опубликовала календарь на первые четыре тура после зимней паузы.