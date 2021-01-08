Агент: Мирзов в «Химках» чувствует себя очень хорошо

Александр Клюев, агент полузащитника Резиуана Мирзова, высказался о будущем своего клиента.

«Мирзов в «Химках» чувствует себя очень хорошо и уверенно, это отражается и на его игре. Сейчас о выкупе и переговорах мы не думаем. Главное — это подготовиться ко второй части сезона, отыграть её достойно. Резиуан ставит целью попадание в сборную. Когда всё закончится, будет смотреть по той ситуации, которая сложится. Там будет много важных факторов, в том числе и желание «Спартака». У него ещё полтора года контракта с красно-белыми, но в приоритете будет игровая практика. Посмотрим на всё по окончании сезона, пока глупо загадывать», — цитирует Клюева «Спорт-Экспресс».

27-летний футболист выступает за «Химки» на правах аренды из «Спартака». На его счету четыре забитых мяча в семи встречах за подмосковный клуб в Российской премьер-лиге.

Ранее министр спорта Московской области заявил о намерении «Химок» выкупить Мирзова.