Агент: Мирзов в «Химках» чувствует себя очень хорошо

Короткая ссылка
Александр Клюев, агент полузащитника Резиуана Мирзова, высказался о будущем своего клиента.
Агент: Мирзов в «Химках» чувствует себя очень хорошо
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Мирзов в «Химках» чувствует себя очень хорошо и уверенно, это отражается и на его игре. Сейчас о выкупе и переговорах мы не думаем. Главное — это подготовиться ко второй части сезона, отыграть её достойно. Резиуан ставит целью попадание в сборную. Когда всё закончится, будет смотреть по той ситуации, которая сложится. Там будет много важных факторов, в том числе и желание «Спартака». У него ещё полтора года контракта с красно-белыми, но в приоритете будет игровая практика. Посмотрим на всё по окончании сезона, пока глупо загадывать», — цитирует Клюева «Спорт-Экспресс».

27-летний футболист выступает за «Химки» на правах аренды из «Спартака». На его счету четыре забитых мяча в семи встречах за подмосковный клуб в Российской премьер-лиге.

Ранее министр спорта Московской области заявил о намерении «Химок» выкупить Мирзова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить