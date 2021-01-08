Министр спорта Московской области заявил о намерении «Химок» выкупить Мирзова

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Министр спорта Московской области Роман Терюшков рассказал об интересе «Химок» к выкупу контракта арендованного у «Спартака» полузащитника Резиуана Мирзова.
Министр спорта Московской области заявил о намерении «Химок» выкупить Мирзова
  • © Виталий Белоусов
  • РИА Новости

«Будем разговаривать с ребятами относительно продолжения ближе к окончанию сезона. Хотелось бы сохранить Мирзова в команде. Со «Спартаком» мы пока не связывались. Ситуация с Резиуаном достаточно серьёзная, у него долгосрочные обязательства по контракту перед красно-белыми. Дальше будет много важных переговорных моментов. Один из них — увидит ли Мирзова у себя тренер «Спартака». Тем не менее мы очень хотим оставить его в «Химках», — заявил Терюшков «Спорт-Экспрессу».

27-летний Мирзов выступает за «Химки» на правах аренды из «Спартака». На его счету четыре гола в семи встречах за подмосковный клуб.

Ранее сообщалось, что «Химки» могут выкупить права на Мирзова у «Спартака» за €600 тыс.

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