Дзюба предложил Соболеву и Лунёву сняться в роли Фредди Крюгера

Артём Дзюба заявил, что его партнёр по сборной России Фёдор Кудряшов мог бы стать актёром.

Нападающий считает, что защитник обладает брутальной внешностью и немного похож на звезду Голливуда Джейсона Стейтема.

Кроме того, по мнению Дзюбы, форвард Александр Соболев и вратарь Андрей Лунёв могли бы сняться в роли Фредди Крюгера в киноленте «Кошмар на улице Вязов», а ветерану Юрию Жиркову подошла бы роль «панфиловца в окопах, бросающегося на немецкие танки».

«Думаю, ему было бы это интересно», — сказал Дзюба каналу сборной России в YouTube.

Ранее Дзюба показал, как переживал за сборную России в полуфинальном матче МЧМ-2021 с Канадой.