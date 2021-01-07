Легенда советских лыж призвал не связывать успехи россиян на «Тур де Ски» с отсутствием норвежцев
- РИА Новости
В многодневке доминируют российские спортсмены. Александр Большунов имеет хорошие шансы выиграть общий зачёт.
«Нет норвежцев? Но в протоколе не пишут, кто не бежал. Норвежцы приняли решение не участвовать в многодневке, и нас это не должно интересовать. Результат в любом случае остаётся в истории», — цитирует Завьялова teamrussia.pro.
Он также перечислил условия, при которых Большунов не выиграет «Тур де Ски».