Легенда советских лыж призвал не связывать успехи россиян на «Тур де Ски» с отсутствием норвежцев

Именитый советский лыжник Александр Завьялов призвал не обращать внимание на неучастие норвежских спортсменов в «Тур де Ски».

В многодневке доминируют российские спортсмены. Александр Большунов имеет хорошие шансы выиграть общий зачёт.

«Нет норвежцев? Но в протоколе не пишут, кто не бежал. Норвежцы приняли решение не участвовать в многодневке, и нас это не должно интересовать. Результат в любом случае остаётся в истории», — цитирует Завьялова teamrussia.pro.

Он также перечислил условия, при которых Большунов не выиграет «Тур де Ски».