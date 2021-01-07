Завьялов перечислил условия, при которых Большунов не выиграет «Тур де Ски»
- РИА Новости
Сейчас россиянин лидирует в общем зачёте многодневной гонки с большим преимуществом.
«Произойти может всё что угодно. Тем более предстоят ещё две гонки с масс-старта и спринт. Кто-то в кого-то въедет, случится завал. В прошлом сезоне Большунов, например, столкнулся в спринтерском полуфинале с Сименом Крюгером. Нельзя победно вскидывать руки даже на финише, не оглядываясь по сторонам. Иначе есть риск, что кто-то просунет вперёд тебя лыжу. Сначала надо финишировать, а уже потом оборачиваться», — приводит слова Завьялова teamrussia.pro.
Ранее Большунов допустил, что когда-нибудь перейдёт в биатлон.