Завьялов перечислил условия, при которых Большунов не выиграет «Тур де Ски»

Прославленный советский лыжник Александр Завьялов допустил, что Александр Большунов может не выиграть «Тур де Ски».

Сейчас россиянин лидирует в общем зачёте многодневной гонки с большим преимуществом.

«Произойти может всё что угодно. Тем более предстоят ещё две гонки с масс-старта и спринт. Кто-то в кого-то въедет, случится завал. В прошлом сезоне Большунов, например, столкнулся в спринтерском полуфинале с Сименом Крюгером. Нельзя победно вскидывать руки даже на финише, не оглядываясь по сторонам. Иначе есть риск, что кто-то просунет вперёд тебя лыжу. Сначала надо финишировать, а уже потом оборачиваться», — приводит слова Завьялова teamrussia.pro.

Ранее Большунов допустил, что когда-нибудь перейдёт в биатлон.