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Вице-президент «Монако»: рад, что у нас есть Головин

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Вице-президент «Монако» Олег Петров высказался об игре российского полузащитника команды Александра Головина в матче 18-го тура Лиги 1 против «Лорьяна» (5:2).
Вице-президент «Монако»: рад, что у нас есть Головин
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«Матч сложился непросто, хотя мы думали, что победа получится более лёгкой. Игра Саши стала решающим фактором. Он не просто забил мяч уже в первую минуту после выхода на поле, а добавил дух команде. С его выходом на поле добавилась энергия, стало больше уверенности и оптимизма в игре. Команда преобразилась. Замечательный игрок! Я видел его желание вернуться. Он уже не мог сидеть на скамейке и рвался в бой. Я ждал, что накануне Рождества кто-то сделает подарок. Как же здорово, что это сделал Саша! Счастлив за него и рад, что у нас есть такой футболист и человек!» — цитирует Головина «Спорт-Экспресс».

Россиянин не выходил на поле с августа, после того как получил травму. Спустя 10 секунд после своего возвращения на поле Головин отметился дебютным мячом в ворота «Лорьяна».

Ранее Головин заявил, что возвращение на поле получилось позитивным для него.

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