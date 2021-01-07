Головин: возвращение на поле получилось позитивным для меня

Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал результат матча 18-го тура с «Лорьяном», в котором он забил мяч спустя десять секунд после выхода на замену.

«Очень рад вернуться на поле после столь продолжительной паузы. Возвращение получилось действительно позитивным для меня, а самое главное, для команды. Я вышел на поле, получил мяч, увидел возможность для удара. Получилось попасть точно в угол. Естественно, что забитый мяч придал уверенности, потом было уже проще войти в игру и работать на команду. Думаю, что у нас в целом в этом матче отлично сработали замены. Мы одержали важную победу», — поскромничал Головин, описывая свой гол в интервью «Спорт-Экспрессу».

Также 24-летний российский футболист объяснил, почему его восстановление после травмы получилось длительным.

«Почему так затянулось восстановление? Надо было полностью оправиться от травмы, набрать форму. Не было смысла форсировать события и выходить на поле неготовым. Потому следовал рекомендациям нашего медицинского штаба. Сейчас я чувствую себя отлично, никаких проблем со здоровьем нет. Будем готовиться к следующей игре», — сказал Головин.

Из-за травмы россиянин не выходил на поле с августа 2020 года.

Ранее в «Монако» показали, как партнёры по команде поздравили Головина с первым голом после травмы.