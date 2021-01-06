Сторонники Трампа прорвались в здание конгресса — LIVE

В «Монако» показали, как партнёры по команде поздравили Головина с первым голом после травмы

Короткая ссылка
Пресс-служба «Монако» выложила видео из раздевалки после победы над «Лорьяном» со счетом 5:2 в выездном матче 18-го тура французской Лиги 1.
В «Монако» показали, как партнёры по команде поздравили Головина с первым голом после травмы
  • Reuters

В этом матче состоялось возвращение на поле российского полузащитника «Монако» Александра Головина, не игравшего из-за травмы с августа 2020 года. 24-летний россиянин забил мяч уже через десять секунд после выхода на замену на 64-й минуте при счёте 1:1.

После окончания игры футболисты «Монако» поздравили Головина в раздевалке с ярким возвращением. Один из партнёров отвесил Александру дружескую пощёчину.

Ранее сообщалось, что гол Головина помог «Монако» обыграть «Лорьян» в Лиге 1.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить