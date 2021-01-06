В «Монако» показали, как партнёры по команде поздравили Головина с первым голом после травмы
- Reuters
В этом матче состоялось возвращение на поле российского полузащитника «Монако» Александра Головина, не игравшего из-за травмы с августа 2020 года. 24-летний россиянин забил мяч уже через десять секунд после выхода на замену на 64-й минуте при счёте 1:1.
После окончания игры футболисты «Монако» поздравили Головина в раздевалке с ярким возвращением. Один из партнёров отвесил Александру дружескую пощёчину.
Le Super Saiyan rentre au vestiaire, le devoir accompli 💪#FCLASMpic.twitter.com/GcOcwSUsG5— AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) January 6, 2021
Ранее сообщалось, что гол Головина помог «Монако» обыграть «Лорьян» в Лиге 1.