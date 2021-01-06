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Гол Головина помог «Монако» обыграть «Лорьян» в Лиге 1

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В матче 18-го тура французской Лиги 1«Монако» одержал победу над «Лорьяном».
Гол Головина помог «Монако» обыграть «Лорьян» в Лиге 1
  • Reuters

Матч, проходивший на стадионе «Ле Мустуар» в Лорьяне, завершился со счётом 5:2 в пользу гостей.

У хозяев отличились Теремас Моффи и Эндрю Гравильон. У гостей забитые мячи на счету Акселя Дисаси, Александра Головина, Кевина Фолланда, Софьяна Диопа и Гильермо Марипана.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел на замену на 64-й минуте встречи и отметился голом первым же касанием по мячу.

Монегаски занимают пятое место в турнирной таблице Лиги 1, имея 30 очков. «Лорьян» располагается на 18-й строчке с 18 очками.

Ранее сообщалось, что Головин начнёт в запасе матч «Монако» с «Лорьяном».

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