Гол Головина помог «Монако» обыграть «Лорьян» в Лиге 1

В матче 18-го тура французской Лиги 1«Монако» одержал победу над «Лорьяном».

Матч, проходивший на стадионе «Ле Мустуар» в Лорьяне, завершился со счётом 5:2 в пользу гостей.

У хозяев отличились Теремас Моффи и Эндрю Гравильон. У гостей забитые мячи на счету Акселя Дисаси, Александра Головина, Кевина Фолланда, Софьяна Диопа и Гильермо Марипана.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел на замену на 64-й минуте встречи и отметился голом первым же касанием по мячу.

Монегаски занимают пятое место в турнирной таблице Лиги 1, имея 30 очков. «Лорьян» располагается на 18-й строчке с 18 очками.

Ранее сообщалось, что Головин начнёт в запасе матч «Монако» с «Лорьяном».