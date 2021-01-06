Ягудин: Авербух дал многим бывшим фигуристам вторую жизнь

Олимпийский чемпион 2002 года и четырёхкратный чемпион мира по фигурному катанию Алексей Ягудин рассказал, какую роль в жизни многих фигуристов сыграл призёр Олимпийских игр, хореограф и постановщик Илья Авербух.

«Я сидел полтора года, не понимая, что мне делать дальше. Что может делать спортсмен, уже закончивший карьеру? Тренировать. Я помогал Татьяне Анатольевне Тарасовой с её учениками. Но было непонимание. Без Авербуха не было бы никого. Не было бы ни Навки с Костомаровым, не было бы и меня. Мы как бы и были, существовали, но непонятно, в каком амплуа. «Ледниковый период» открыл нам двери к популярности. Мы до сих пор ею пользуемся. Илья Авербух многим дал вторую жизнь», — сказал Ягудин в интервью Надежде Стрелец на её YouTube-канале.

Ягудин является одним из ведущих телевизионного проекта «Ледниковый период».

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