«Амур» прервал серию поражений в КХЛ, победив «Барыс»
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Встреча, прошедшая в Хабаровске, завершилась со счётом 5:1 в пользу хозяев льда.
Победу «Амуру» принесли шайбы Кирилла Рассказова, Александра Горшкова, Владимира Бутузова и Гинека Зогорны, оформившего дубль.
«Барыс» ответил голом Даррена Дица.
Такой результат позволил «Амуру» прервать серию из пяти поражений, тогда как «Барыс» проиграл во второй раз в последних пяти матчах.
Ранее сообщалось, что СКА в овертайме проиграл минскому «Динамо» в КХЛ.