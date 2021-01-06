«Амур» прервал серию поражений в КХЛ, победив «Барыс»

Хабаровский клуб «Амур» одержал победу над казахстанским «Барысом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Хабаровске, завершилась со счётом 5:1 в пользу хозяев льда.

Победу «Амуру» принесли шайбы Кирилла Рассказова, Александра Горшкова, Владимира Бутузова и Гинека Зогорны, оформившего дубль.

«Барыс» ответил голом Даррена Дица.

Такой результат позволил «Амуру» прервать серию из пяти поражений, тогда как «Барыс» проиграл во второй раз в последних пяти матчах.

Ранее сообщалось, что СКА в овертайме проиграл минскому «Динамо» в КХЛ.