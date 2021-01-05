СКА в овертайме проиграл минскому «Динамо» в КХЛ

Петербургский СКА потерпел поражение от минского «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Минске, завершилась со счётом 4:3 в пользу хозяев льда.

В составе СКА заброшенными шайбами отметились Ленден Вей и Антон Бурдасов, оформивший дубль.

Победу «Динамо» принесли шайбы Зака Митчелла, Павла Варфоломеева, Шейна Принса в основное время и ещё один гол Митчелла в овертайме.

Для СКА это поражение стало вторым подряд в КХЛ, «Динамо» победило во втором матче подряд.

Ранее сообщалось, что шайба и буллит Дацюка помогли «Автомобилисту» обыграть ЦСКА в матче КХЛ.