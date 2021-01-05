Шайба и буллит Дацюка помогли «Автомобилисту» обыграть ЦСКА в матче КХЛ

Екатеринбургский «Автомобилист» одержал победу над московским ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

«Автомобилист» забил первым. Шайба в активе Павла Дацюка. ЦСКА ответил голом Максима Сорокина.

Овертайм не выявил сильнейшего. В серии послематчевых буллитов победу екатеринбургской команде принёс бросок Дацюка.

В других матчах игрового дня «Куньлунь Ред Стар» проиграл «Северстали» (2:4), «Локомотив» взял верх над «Сибирью» (3:2), «Нефтехимик» по буллитам победил «Торпедо» (1:0), а «Сочи» разгромно проиграл «Йокериту» (0:5).

Ранее сообщалось, что «Авангард» в овертайме победил «Салават Юлаев» в матче КХЛ.