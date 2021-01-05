Шайба и буллит Дацюка помогли «Автомобилисту» обыграть ЦСКА в матче КХЛ

Короткая ссылка
Екатеринбургский «Автомобилист» одержал победу над московским ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Шайба и буллит Дацюка помогли «Автомобилисту» обыграть ЦСКА в матче КХЛ
  • © РИА Новости / Владимир Федоренко

Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

«Автомобилист» забил первым. Шайба в активе Павла Дацюка. ЦСКА ответил голом Максима Сорокина.

Овертайм не выявил сильнейшего. В серии послематчевых буллитов победу екатеринбургской команде принёс бросок Дацюка.

В других матчах игрового дня «Куньлунь Ред Стар» проиграл «Северстали» (2:4), «Локомотив» взял верх над «Сибирью» (3:2), «Нефтехимик» по буллитам победил «Торпедо» (1:0), а «Сочи» разгромно проиграл «Йокериту» (0:5).

Ранее сообщалось, что «Авангард» в овертайме победил «Салават Юлаев» в матче КХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить