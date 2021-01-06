В сборной России по биатлону выявлен случай заболевания коронавирусом

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В сборной России по биатлону выявлен случай заболевания коронавирусной инфекцией накануне старта пятого этапа Кубка мира, который пройдёт в немецком Оберхофе.
В сборной России по биатлону выявлен случай заболевания коронавирусом
  • © РИА Новости / Владимир Песня

По словам представителя тренерского штаба национальной команды, слова которого передаёт ТАСС, заболевший член национальной команды не является биатлонистом.

Имя специалиста российской сборной, у которого был обнаружен коронавирус, не уточняется.

Этап Кубка мира в Оберхофе пройдёт 8—10 января.

Ранее сообщалось, что двое биатлонистов сборной Чехии заболели коронавирусом перед этапом КМ в Оберхофе.

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