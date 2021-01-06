Брызгалов считает закономерным четвёртое место сборной России на МЧМ-2021

Чемпион мира по хоккею, обладатель Кубка Стэнли Илья Брызгалов прокомментировал поражение сборной России от Финляндии в матче за третье место молодёжного чемпионата мира 2021 года в Эдмонтоне.

«Я бы не сказал, что это катастрофа, но это тот результат, который команда заслужила. Всё по делу. Заняли четвёртое место, жаль, что не смогли взять бронзовые медали, но ничего не поделаешь. Такой результат», — цитирует Брызгалова «Спорт-Экспресс».

При этом он отметил, что ему сложно сказать, будет ли такой результат неким толчком для главного тренера команды Игоря Ларионова.

Россия проиграла Финляндии в матче за третье место МЧМ-2021 со счётом 1:4.

Ранее капитан молодёжной сборной России заявил, что главный тренер Игорь Ларионов не заслужил такого результата на МЧМ-2021.