Капитан молодёжной сборной России: Ларионов не заслужил такого результата

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Нападающий и капитан молодёжной сборной России по хоккею Василий Подколзин прокомментировал поражение от Финляндии в матче за третье место молодёжного чемпионата мира 2021 года в Эдмонтоне.
Капитан молодёжной сборной России: Ларионов не заслужил такого результата
  • globallookpress.com

«Не скажу, что не было сил. Тяжело сказать, так получилось. Ничего уже не сделаешь, надо было играть лучше, больше играть с шайбой, больше выигрывать единоборства. Моя вина как капитана тоже есть, где-то не так завёл команду. Мне будет большой урок как лидеру. Самое обидное, что мы подставили тренера, он не заслуживает такого результата», — цитирует Подколзина «Чемпионат».

По его мнению, на таких турнирах всё решают мелочи, и где-то команде не хватило эмоций. Он подчеркнул, что игроки, а в частности лидеры, команды берут на себя часть вины за результат.

«Если команда так проигрывает, виноваты лидеры — капитан, ассистенты. Подставили Аскарова, подставили Ларионова. Надеюсь, дальше у них всё будет хорошо», — добавил Подколзин.

Россия проиграла Финляндии в матче за третье место МЧМ-2021 со счётом 1:4.

Ранее сообщалось, что лучший бомбардир сборной России Родион Амиров на МЧМ-2021 набрал шесть очков, что является худшим результатом в истории команды.

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