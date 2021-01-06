Лучший бомбардир сборной России на МЧМ-2021 набрал шесть очков
- globallookpress.com
Как отмечается в Telegram-канале «Хоккей без зрителей», этот результат является худшим в истории национальной команды.
До этого лучшие бомбардиры сборной уже набирали столько же очков на турнире, но в 2001-м году таких игроков было трое, а в 2015-м — двое.
Россия проиграла Финляндии в матче за третье место МЧМ-2021 со счётом 1:4.
Ранее сообщалось, что Игорь Ларионов стал вторым тренером в истории сборной России, не выигравшим медали на дебютном МЧМ.