Лучший бомбардир сборной России на МЧМ-2021 набрал шесть очков

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Лучший бомбардир сборной России по хоккею Родион Амиров на молодёжном чемпионате мира 2021 года в Эмонтоне набрал всего шесть очков.
Лучший бомбардир сборной России на МЧМ-2021 набрал шесть очков
  • globallookpress.com

Как отмечается в Telegram-канале «Хоккей без зрителей», этот результат является худшим в истории национальной команды.

До этого лучшие бомбардиры сборной уже набирали столько же очков на турнире, но в 2001-м году таких игроков было трое, а в 2015-м — двое.

Россия проиграла Финляндии в матче за третье место МЧМ-2021 со счётом 1:4.

Ранее сообщалось, что Игорь Ларионов стал вторым тренером в истории сборной России, не выигравшим медали на дебютном МЧМ.

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