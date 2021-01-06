Стал известен состав сборной России на матч с Финляндией на МЧМ-2021 по хоккею

Короткая ссылка
Опубликован состав национальной команды России на матч за третье место со сборной Финляндии на молодёжном чемпионате мира по хоккею.
Стал известен состав сборной России на матч с Финляндией на МЧМ-2021 по хоккею

Об этом сообщается в пресс-службе Федерации хоккея России (ФХР).

Место в воротах сборной России займёт Ярослав Аскаров. При этом Родион Амиров уступит место в первом звене Егору Афанасьеву, а Максим Грошев и Егор Спиридонов выйдут в третьей тройке нападения.

RT проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча за третье место МЧМ-2021 между сборными России и Финляндии. Начало — в 01:30 мск.

Ранее форвард екатеринбургского «Автомобилиста», член Тройного золотого клуба Павел Дацюк дал совет игрокам молодёжной сборной России после их разгромного поражения от Канады в полуфинале чемпионата мира по хоккею 2021 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить