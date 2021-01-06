Стал известен состав сборной России на матч с Финляндией на МЧМ-2021 по хоккею
Об этом сообщается в пресс-службе Федерации хоккея России (ФХР).
Место в воротах сборной России займёт Ярослав Аскаров. При этом Родион Амиров уступит место в первом звене Егору Афанасьеву, а Максим Грошев и Егор Спиридонов выйдут в третьей тройке нападения.
RT проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча за третье место МЧМ-2021 между сборными России и Финляндии. Начало — в 01:30 мск.
Ранее форвард екатеринбургского «Автомобилиста», член Тройного золотого клуба Павел Дацюк дал совет игрокам молодёжной сборной России после их разгромного поражения от Канады в полуфинале чемпионата мира по хоккею 2021 года.
Есть состав на матч против финнов. Изучаем и готовимся болеть! Стартовое вбрасывание в 1:30 по мск.— Хоккей России (@russiahockey) January 5, 2021
🥅Вратари: Аскаров, Ахтямов#россиявмоемсердцеpic.twitter.com/Rz5QNI3TSd