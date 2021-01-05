Фазель сообщил, когда IIHF примет решение по месту проведения ЧМ-2021

Глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель рассказал, когда будет принято решение о месте проведения чемпионата мира 2021 года.

«IIHF использует все ресурсы, чтобы точно понять ситуацию, которая происходит в Белоруссии. У нас уже много было дискуссий. Сейчас нам нужно поговорить с правительством Белоруссии и обсудить ситуации политическую и с коронавирусом. В конце января у нас будет заседание совета, на котором мы примем решение», — приводит слова Фазеля ТАСС.

Чемпионат мира по хоккею должен пройти с 21 мая по 6 июня 2021 года в двух городах — Минске и Риге.

Ранее сообщалось, что Фазель приедет в Минск для обсуждения вопроса ЧМ-2021 после 7 января.