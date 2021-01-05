Клубы MLS заинтересованы в приобретении Кокорина

Российский менеджер Юрий Белоус рассказал об интересе клубов североамериканской Высшей футбольной лиги (MLS) к форварду московского «Спартака» Александру Кокорину.

«Недавно мне звонили из MLS и интересовались: есть ли возможность, что Кокорин поедет к ним. А в MLS деньги на ветер не бросают. Если звонят, значит, есть интерес и люди готовы платить. Но многое зависит от того, сколько, какая зарплата, плюс желание самого игрока. Да и одно дело — «Интер Майами» Бекхэма, куда, может, приедет Месси, а другое — ехать в Аризону или Айову, где кукуруза в два человеческих роста», — приводит слова Белоуса «Матч ТВ».

29-летний футболист провёл в «Спартаке» десять матчей, забил два мяча и отдал одну голевую передачу. Контракт Кокорина с московским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что «Ростов» не собирается приобретать у «Спартака» Кокорина.