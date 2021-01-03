СМИ: «Ростов» не собирается приобретать у «Спартака» Кокорина

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Руководство футбольного клуба «Ростов» не намерено подписывать нападающего московского «Спартака» Александра Кокорина.
СМИ: «Ростов» не собирается приобретать у «Спартака» Кокорина
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

Как сообщает «Спорт-Экспресс», жёлто-синие также не рассматривают Кокорина как часть сделки по продаже в «Спартак» полузащитника Матиаса Норманна.

Отмечается, что «Ростов» в перспективе собирается продавать Норманна только в Европу с учётом пожеланий самого норвежца. 

Кокорин перешёл в «Спартак» летом. В его активе десять матчей за московский клуб во всех турнирах, в которых он забил два мяча и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Кокорин может перейти в «Ростов» в рамках трансфера Норманна в «Спартак».

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