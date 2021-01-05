Хартли заявил, что в «Авангарде» готовы подождать, пока Ковальчук наберёт форму

Главный тренер омского хоккейного клуба «Авангард» Боб Хартли высказал мнение о форме нападающего Ильи Ковальчука.

«Ковальчук очень долго не играл, давно не тренировался, плюс накладывается разница во времени. Но мы готовы потерпеть, полагаю, ему нужно около пяти-семи матчей, чтобы набрать нужную форму», — приводит слова Хартли «Чемпионат».

37-летний Ковальчук перешёл в «Авангард» в конце декабря 2020 года. В его активе три (2 + 1) очка в трёх матчах за омский клуб.

Ранее сообщалось, что «Авангард» в овертайме победил «Салават Юлаев» в матче КХЛ.