Хартли заявил, что в «Авангарде» готовы подождать, пока Ковальчук наберёт форму

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Главный тренер омского хоккейного клуба «Авангард» Боб Хартли высказал мнение о форме нападающего Ильи Ковальчука.
Хартли заявил, что в «Авангарде» готовы подождать, пока Ковальчук наберёт форму
  • © РИА Новости / Елена Руско

«Ковальчук очень долго не играл, давно не тренировался, плюс накладывается разница во времени. Но мы готовы потерпеть, полагаю, ему нужно около пяти-семи матчей, чтобы набрать нужную форму», — приводит слова Хартли «Чемпионат».

37-летний Ковальчук перешёл в «Авангард» в конце декабря 2020 года. В его активе три (2 + 1) очка в трёх матчах за омский клуб.

Ранее сообщалось, что «Авангард» в овертайме победил «Салават Юлаев» в матче КХЛ.

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