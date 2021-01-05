Вязович победил на третьем этапе «Дакара» в зачёте грузовиков, Сотников стал вторым
- © РИА Новости / Антон Денисов
Вязович на финише опередил российского гонщика команды «КамАЗ-мастер» Дмитрия Сотникова на 18 секунд. Третьим к финишу пришёл соотечественник и партнёр Сотникова по команде Антон Шибалов.
Ещё двое пилотов «КамАЗ-мастер» Андрей Каргинов и Айрат Мардеев показали на втором спецучастке пятый и восьмой результаты соответственно.
Сотников сохранил лидерство в общем зачёте. Россиянин опережает Вязовича почти на 17 минут.
Ранее сообщалось, как стартовал ралли-рейд «Дакар».