Вязович победил на третьем этапе «Дакара» в зачёте грузовиков, Сотников стал вторым

Короткая ссылка
Белорусский пилот команды «МАЗ-СПОРТавто» Сергей Вязович одержал победу на третьем спецучастке ралли-марафона «Дакар» 2021 года.
Вязович победил на третьем этапе «Дакара» в зачёте грузовиков, Сотников стал вторым
  • © РИА Новости / Антон Денисов

Вязович на финише опередил российского гонщика команды «КамАЗ-мастер» Дмитрия Сотникова на 18 секунд. Третьим к финишу пришёл соотечественник и партнёр Сотникова по команде Антон Шибалов.

Ещё двое пилотов «КамАЗ-мастер» Андрей Каргинов и Айрат Мардеев показали на втором спецучастке пятый и восьмой результаты соответственно.

Сотников сохранил лидерство в общем зачёте. Россиянин опережает Вязовича почти на 17 минут.

Ранее сообщалось, как стартовал ралли-рейд «Дакар».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить