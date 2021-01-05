Федотов призвал не делать трагедии из поражения от Канады в полуфинале МЧМ

Бывший скаут сборной России, а ныне хоккейный агент Сергей Федотов прокомментировал разгромное поражение российской молодёжной сборной от Канады (0:5) в полуфинале чемпионата мира-2021.

«Канадцы сыграли очень хорошо тактически. Они встречали в средней зоне, не давали нам разогнаться. Наши ребята были объективно переиграны. Моментов было немного, с трудом удавалось их создавать. Неожиданно их вратарь сыграл очень здорово. Мы же показали то, на что способны на сегодняшний день против такой Канады. Я не считаю назначение Ларионова ошибкой. Это был его первый чемпионат, мы видели матчи, где было понятно как сборная хочет играть, это получалось. Сегодня не сработало, но делать выводы преждевременно. Я считаю, что нужно поступить как в Северной Америке, где после первой ошибки не убирают тренера, а продолжают ему доверять. Глобально никакой трагедии не произошло — Канада была реально очень сильна на этом турнире, выдала свой максимум во встрече с нами. Кредит доверия к Ларионову мне видится достаточно серьёзным», — цитирует Федотова Sport24.

Ранее Кожевников считает, что Ларионов неправильно настроил игроков перед полуфиналом МЧМ с Канадой.