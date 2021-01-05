Кожевников считает, что Ларионов неправильно настроил игроков перед полуфиналом МЧМ с Канадой

Олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников прокомментировал поражение молодёжной сборной России в полуфинале молодёжного чемпионата мира-2021 с командой Канады (0:5).

«Не было ощущения, что по ходу турнира российская команда растёт. Все матчи складывались тяжело, играли без запаса. Вспомните две игры с канадцами — контрольный и полуфинальный, соперник за две недели прилично добавил. Соперник, но не мы. Игорь Ларионов — великий хоккеист, но здесь надо быть великим тренером. Мне показалось, что в полуфинале с Канадой нужно было идти на войну, а не за удовольствием, о котором так много говорил тренерский штаб. Наверное, в плане понимания значимости встречи, настроя на сражение с канадцами и выбора слов это было ошибкой. Удовольствие в таких больших матчах получаешь потом — от счёта на табло. А этот счёт вытягивается на жилах, на надрыве, на игровом подвиге, к которому оказались не готовы», — цитирует Кожевникова Russia-Hockey.

Ранее стало известно время начала встречи Россия — Финляндия на МЧМ.