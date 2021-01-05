Третьяк: на сегодняшний день команда Канады сильнее сборной России
- globallookpress.com
«На сегодняшний день команда Канады была сильнее нас — такое состояние на сегодняшний день», — цитирует Третьяка ТАСС.
По его мнению, россиянам стоит уже думать об игре за третье место и перестраиваться на предстоящую встречу, чтобы побороться за бронзу.
«Мы верили в команду, она у нас неплохая, слаженная, но не дала результата в сегодняшней игре. Надеемся на завтрашний матч», — добавил Третьяк.
Россия разгромно проиграла Канаде со счётом 0:5 и теперь сыграет за третье место либо с США, либо с Финляндией.
Ранее Тина Канделаки отреагировала на поражение сборной России от Канады в полуфинале МЧМ-2021.