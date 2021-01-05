Третьяк: на сегодняшний день команда Канады сильнее сборной России

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Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк высказался о поражении национальной команды от Канады в полуфинале молодёжного чемпионата мира 2021 года в Эдмонтоне.
Третьяк: на сегодняшний день команда Канады сильнее сборной России
  • globallookpress.com

«На сегодняшний день команда Канады была сильнее нас — такое состояние на сегодняшний день», — цитирует Третьяка ТАСС.

По его мнению, россиянам стоит уже думать об игре за третье место и перестраиваться на предстоящую встречу, чтобы побороться за бронзу.

«Мы верили в команду, она у нас неплохая, слаженная, но не дала результата в сегодняшней игре. Надеемся на завтрашний матч», — добавил Третьяк.

Россия разгромно проиграла Канаде со счётом 0:5 и теперь сыграет за третье место либо с США, либо с Финляндией.

Ранее Тина Канделаки отреагировала на поражение сборной России от Канады в полуфинале МЧМ-2021.

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