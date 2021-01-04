Завершившая карьеру Солдатова заявила, что полюбила фигурное катание

Российская гимнастка Александра Солдатова, недавно объявившая о завершении карьеры, начала осваивать коньки.

В своём Instagram она поделилась эмоциями от похода на каток в Лужниках. Солдатова выложила фото и видео, на которых видно, что катание пока даётся ей с большим трудом.

«Как же я полюбила коньки, фигурное катание и всю эту историю. Теперь понимаю ярых фанатов этого вида спорта. Накаталась вдоволь, но уже хочу ещё», — написала спортсменка.

Ранее сообщалось, что Солдатова будет помогать Ирине Винер-Усмановой в зале.