Абрамов пообещал, что сборная России выйдет на полуфинал МЧМ против Канады с холодной головой

Нападающий молодёжной сборной России по хоккею Михаил Абрамов высказался о предстоящем матче с командой Канады в полуфинале чемпионата мира.

Он заметил, что в ходе подготовки к игре подопечные Игоря Ларионова сосредоточились на атакующих действиях.

«Канадцы — это агрессивная атакующая команда, которая и в обороне хорошо играет. У нас было много удалений, но завтра выйдем с холодной головой. Будем биться», — приводит слова Абрамова сайт Федерации хоккея России.

Ранее сообщалось, что ветеран хоккея Игорь Кравчук назвал условия для выхода сборной России в финал МЧМ.