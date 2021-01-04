Спортивные организации Петербурга получат федеральные субсидии

Спортивные организации Санкт-Петербурга получат федеральные субсидии.

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

В 2021 году Петербург получит 6,7 млн рублей на софинансирование регионального проекта по созданию условий для занятий массовым спортом, подготовке спортивного резерва.

Также планируется приобрести оборудование и инвентарь для приведения учреждений в нормативное состояние. На эти цели направят 4,4 млн рублей.

На мероприятия по эффективному использованию тренировочных площадок чемпионата мира по футболу 2018 года выделят 35 млн рублей.

Ранее телеканал «360» сообщал, что более 30 кинотеатров Московской области смогут получить субсидии от государства.