Более 30 кинотеатров Подмосковья получат господдержку
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Об этом сообщает телеканал «360».
Совет Фонда кино провёл заседание, на котором определил все организации для получения субсидий. Всего поддержку предоставят 54 организациям по производству или прокату национальных фильмов и 647 компаниям, показывающим российское кино.
В Подмосковье поддержат 36 организаций, среди которых 35 муниципальных, федеральных и частных кинотеатров, а также Госфильмофонд России.
Ранее киновед, преподаватель Московской школы нового кино Максим Семёнов в беседе с Inforeactor прокомментировал ситуацию с переносом фильмов.