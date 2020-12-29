Более 30 кинотеатров Подмосковья получат господдержку

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Более 30 кинотеатров Московской области смогут получить субсидии от государства. Цель финподдержки — избежать снижения доли отечественных фильмов в прокате.
Более 30 кинотеатров Подмосковья получат господдержку
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Об этом сообщает телеканал «360».

Совет Фонда кино провёл заседание, на котором определил все организации для получения субсидий. Всего поддержку предоставят 54 организациям по производству или прокату национальных фильмов и 647 компаниям, показывающим российское кино.

В Подмосковье поддержат 36 организаций, среди которых 35 муниципальных, федеральных и частных кинотеатров, а также Госфильмофонд России.

Ранее киновед, преподаватель Московской школы нового кино Максим Семёнов в беседе с Inforeactor прокомментировал ситуацию с переносом фильмов.

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