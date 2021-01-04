«Спартак» не подтвердил факт переговоров с «Химками» по трансферу Мирзова

В «Спартаке» отрицают возможность продажи полузащитника Резиуана Мирзова «Химкам» за €600 000.

Ранее о высокой вероятности совершения такой сделки сообщил «Чемпионат» со ссылкой на неназванный источник, знакомый с ситуацией.

«В «Спартак» по поводу выкупа Мирзова ни «Химки», ни другой клуб не обращался. Сумма 600 тысяч? Вы серьёзно? Резиуан стоит гораздо дороже», — приводит Sport24 слова одного из представителей красно-белых.

Ранее стало известно, что в «Спартаке» отреагировали на празднование Мирзова после гола в матче ЦСКА.