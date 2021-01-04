«Барыс» по буллитам победил «Амур» в матче КХЛ

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Казахстанский «Барыс» одержал победу над хабаровским «Амуром» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Барыс» по буллитам победил «Амур» в матче КХЛ
  • © Пресс-служба «Барыса»

Встреча, прошедшая в Хабаровске, завершилась со счётом 5:4 в пользу гостей.

В основное время за «Барыс» забили Мэтт Фрэттин, Павел Акользин, Роман Старченко и Никита Михайлис.

«Амур» ответил шайбами Александра Полунина, Дмитрия Лугина, Михала Йордана и Сергея Терещенко.

Овертайм не выявил сильнейшего. В серии буллитов победу «Барысу» принёс бросок Старченко.

Для «Амура» это поражение стало пятым подряд, тогда как «Барыс» одержал четвёртую победу в пяти последних матчах.

Ранее сообщалось, что ЦСКА победил «Йокерит» в овертайме матча КХЛ.

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