ЦСКА победил «Йокерит» в овертайме матча КХЛ, «Салават Юлаев» обыграл «Автомобилист»

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги московский ЦСКА и уфимский «Салават Юлаев» одержали очередные победы.

Московский ЦСКА на своём льду оказался сильнее финского «Йокерита» — 5:4 (ОТ).

В составе армейцев забрасывали Максим Шалунов, Клас Дальбек, Максим Сорокин и Андрей Светлаков. В овертайме встречи победу своей команде принёс всё тот же Светлаков.

«Салават Юлаев» также в овертайме сломил сопротивление «Автомобилиста» — 1:0.

Единственная шайба в матче на счету Филипа Ларсена.

ЦСКА возглавляет турнирную таблицу Западной конференции. «Салават Юлаев» идёт третьим на Востоке, «Автомобилист» располагается на пятой позиции.

Ранее СКА проиграл «Йокериту» в КХЛ.