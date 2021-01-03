ЦСКА победил «Йокерит» в овертайме матча КХЛ, «Салават Юлаев» обыграл «Автомобилист»
- РИА Новости
Московский ЦСКА на своём льду оказался сильнее финского «Йокерита» — 5:4 (ОТ).
В составе армейцев забрасывали Максим Шалунов, Клас Дальбек, Максим Сорокин и Андрей Светлаков. В овертайме встречи победу своей команде принёс всё тот же Светлаков.
«Салават Юлаев» также в овертайме сломил сопротивление «Автомобилиста» — 1:0.
Единственная шайба в матче на счету Филипа Ларсена.
ЦСКА возглавляет турнирную таблицу Западной конференции. «Салават Юлаев» идёт третьим на Востоке, «Автомобилист» располагается на пятой позиции.
Ранее СКА проиграл «Йокериту» в КХЛ.