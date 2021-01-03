«Манчестер Сити» на выезде обыграл «Челси» в матче АПЛ

«Манчестер Сити» на выезде одержал победу над лондонским «Челси» в матче 17-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча прошла в Лондоне и завершилась в пользу гостей — 3:1.

Игроки «Сити» отметились тремя голами в первом тайме: отличились Илкай Гюндоган (18-я минута), Филип Фоден (21-я) и Кевин де Брёйне (34-я). Хозяева же ответили только забитым мячом Каллума Хадсона-Одои в компенсированное время (вторая добавленная минута второго тайма).

Таким образом, «Манчестер Сити» одержал третью победу подряд, набрал 29 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Челси» с 26 очками в активе находится на восьмой строчке.

Ранее сообщалось, что «Лестер» обыграл «Ньюкасл» в матче АПЛ.