Николишин: в полуфинале МЧМ с Канадой России нельзя оставаться в меньшинстве

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Хоккейный специалист Андрей Николишин считает, что в полуфинале молодёжного чемпионата мира по хоккею против Канады сборной России нельзя зарабатывать удаления.
Николишин: в полуфинале МЧМ с Канадой России нельзя оставаться в меньшинстве
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«Вспомните, какие были на турнире удаления. Человек хватает шайбу рукой и отдаёт её Аскарову. Глупость полнейшая. Потом на лёд выскочили семь человек. Нарушение численного состава. Это невнимательность и потеря концентрации. Хорошо ещё, немцы не забросили в большинстве. В меньшинстве наши отыграли здорово и даже сумели отличиться. Но если мы будем столько удаляться с канадцами, результат получится иным. С хозяевами россиянам вообще нельзя оставаться в меньшинстве», — сказал Николишин RT.

Полуфинальный матч молодёжного чемпионата мира по хоккею Россия — Канада состоится 5 января в 02:00 мск.

Ранее Николишин раскритиковал первое звено молодёжной сборной России по хоккею.

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