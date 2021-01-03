Николишин: в полуфинале МЧМ с Канадой России нельзя оставаться в меньшинстве
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«Вспомните, какие были на турнире удаления. Человек хватает шайбу рукой и отдаёт её Аскарову. Глупость полнейшая. Потом на лёд выскочили семь человек. Нарушение численного состава. Это невнимательность и потеря концентрации. Хорошо ещё, немцы не забросили в большинстве. В меньшинстве наши отыграли здорово и даже сумели отличиться. Но если мы будем столько удаляться с канадцами, результат получится иным. С хозяевами россиянам вообще нельзя оставаться в меньшинстве», — сказал Николишин RT.
Полуфинальный матч молодёжного чемпионата мира по хоккею Россия — Канада состоится 5 января в 02:00 мск.
Ранее Николишин раскритиковал первое звено молодёжной сборной России по хоккею.