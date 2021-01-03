Николишин раскритиковал первое звено молодёжной сборной России по хоккею

Известный хоккейный тренер Андрей Николишин высказался об игре Василия Подколзина и Родиона Амирова на молодёжном чемпионате мира 2021 года.

«Мы привыкли превозносить своих ребят. С одной стороны, это правильно. С другой — они должны отрабатывать выданные авансы. Пока они не оправдали их даже на 10%. Это вы называете ребят звёздами, а на мировом уровне таковыми их не считают. Вот Штунцль — звезда мирового класса, и он своей игрой оправдывает это звание. А Амиров и Подколзин не играют ведущие роли даже в КХЛ. Держит марку только Ярослав Аскаров. Хотя и в его действиях порой чувствуется нервозность», — сказал Николишин RT.

Ранее тренер не согласился со словами Третьяка о недооценке россиянами сборной Германии на МЧМ.