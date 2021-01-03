Тренер не согласился со словами Третьяка о недооценке россиянами сборной Германии на МЧМ

Известный тренер Андрей Николишин прокомментировал слова президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка о том, что в матче 1/4 финала молодёжного чемпионата мира с командой Германии (2:1) россияне недооценили соперника.

«А откуда недооценка могла взяться? Может быть, когда Третьяк играл сам, он и выходил на лёд с таким настроем. Я не увидел в действиях россиян расслабленности. Да и у немцев очень хорошая команда. Подопечные Ларионова отнеслись к ней достаточно уважительно и играли так, как позволял соперник. Хорошо, что одержали победу, ведь немцы создали много моментов», — сказал Николишин в интервью RT.

Благодаря победе над командой Германии российские хоккеисты вышли в полуфинал молодёжного чемпионата мира, где сыграют с командой Канады.

Ранее Николишин высказался о матче России с Канадой на МЧМ.