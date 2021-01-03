Николишин — о матче России с Канадой на МЧМ: нас ждёт борьба характеров

Известный тренер Андрей Николишин поделился ожиданиями от полуфинального матча молодёжного чемпионата мира между сборными России и Канады.

«Сложно сказать, что покажут хозяева в матче с Россией. Они будут играть на результат, и тренерам предстоит сделать выбор в пользу той или иной тактики. Но этот матч — очень принципиальный, и обе команды постараются показать свой лучший хоккей. Нас ждёт борьба характеров. У кого он окажется сильнее в решающий момент, тот и одержит победу», — заявил Николишин в интервью RT.

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