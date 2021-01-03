Двуреченский вспомнил поведение Брагина в перерыве после первого периода финала МЧМ-2011

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Победитель молодёжного чемпионата мира — 2011 Никита Двуреченский рассказал, что происходило в раздевалке сборной России в перерывах финального матча турнира с командой Канады.
Двуреченский вспомнил поведение Брагина в перерыве после первого периода финала МЧМ-2011
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«После первого периода Брагин каждому из нас хотел голову открутить, разломал планшет. Его можно было понять. А после второго периода кричать уже не было смысла. Во многом за счёт его тренерской установки и тактических действий нам удалось победить. Многие ребята по ходу матча получили травмы. Валерий Николаевич зашёл в раздевалку и слепил команду из того, что осталось. Он всё сделал как топовый тренер, а мы к нему прислушались», — сказал Двуреченский в интервью Sport24.

В финале МЧМ-2011 российские хоккеисты под руководством Валерия Брагина обыграли Канаду (5:3), проигрывая по ходу матча со счётом 0:3.

Ранее Буре поделился ожиданиями от матча МЧМ Россия — Канада.

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