Двуреченский вспомнил поведение Брагина в перерыве после первого периода финала МЧМ-2011

Победитель молодёжного чемпионата мира — 2011 Никита Двуреченский рассказал, что происходило в раздевалке сборной России в перерывах финального матча турнира с командой Канады.

«После первого периода Брагин каждому из нас хотел голову открутить, разломал планшет. Его можно было понять. А после второго периода кричать уже не было смысла. Во многом за счёт его тренерской установки и тактических действий нам удалось победить. Многие ребята по ходу матча получили травмы. Валерий Николаевич зашёл в раздевалку и слепил команду из того, что осталось. Он всё сделал как топовый тренер, а мы к нему прислушались», — сказал Двуреченский в интервью Sport24.

В финале МЧМ-2011 российские хоккеисты под руководством Валерия Брагина обыграли Канаду (5:3), проигрывая по ходу матча со счётом 0:3.

Ранее Буре поделился ожиданиями от матча МЧМ Россия — Канада.