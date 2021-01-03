Буре поделился ожиданиями от матча МЧМ Россия — Канада

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Серебряный призёр Олимпийских игр — 1998 Павел Буре поделился своими ожиданиями от полуфинала молодёжного чемпионата мира 2021 года Россия — Канада.
Буре поделился ожиданиями от матча МЧМ Россия — Канада
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«Матч Россия — Канада традиционно провоцирует огромный интерес вне зависимости от того, на какой стадии эти соперники встречаются. Нас ждёт сражение двух сильнейших хоккейных школ мира. Это будет матч на вылет, потому нет никакой разницы, кто кому проиграл раньше, а у кого в активе лишь победы. Я не думаю, что будет большой разрыв в итоговом счёте, потому что на лёд выйдут равные по силе команды. Нас ждёт очень напряжённый матч», — цитирует ТАСС слова Буре.

Матч Россия — Канада состоится 5 января. Начало — в 02:00 мск.

Ранее Каменский заявил, что к полуфиналу МЧМ волнение игроков сборной России пройдёт.

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