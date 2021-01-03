Каменский: к полуфиналу МЧМ волнение игроков сборной России пройдёт
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«Думаю, что в игре с Германией сказалась нервозность наших хоккеистов. Начинаются матчи на вылет, потому не справились немножко с предыгровым волнением. А так — старались, бились, но не хватало остроты. Необходимо создавать больше моментов и угрозы воротам. К тому же из-за потерь Чинахова и Абрамова тренерам пришлось менять звенья. Хоккеистам понадобилось время, чтобы притереться друг к другу. Думаю, что дальше будет лучше. Теперь ребята знают, как играть в плей-офф, к полуфиналу волнение пройдёт», — цитирует Каменского газета «Известия».
Матч Россия — Канада состоится 5 января в 02:00 мск.
Ранее сообщалось, что говорили после матча Россия — Германия на МЧМ-2021.