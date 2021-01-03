Каменский: к полуфиналу МЧМ волнение игроков сборной России пройдёт

Олимпийский чемпион, вице-президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по развитию Валерий Каменский поделился ожиданиями от игры молодёжной сборной России в полуфинале молодёжного чемпионата мира 2021 года с командой Канады.

«Думаю, что в игре с Германией сказалась нервозность наших хоккеистов. Начинаются матчи на вылет, потому не справились немножко с предыгровым волнением. А так — старались, бились, но не хватало остроты. Необходимо создавать больше моментов и угрозы воротам. К тому же из-за потерь Чинахова и Абрамова тренерам пришлось менять звенья. Хоккеистам понадобилось время, чтобы притереться друг к другу. Думаю, что дальше будет лучше. Теперь ребята знают, как играть в плей-офф, к полуфиналу волнение пройдёт», — цитирует Каменского газета «Известия».

Матч Россия — Канада состоится 5 января в 02:00 мск.

Ранее сообщалось, что говорили после матча Россия — Германия на МЧМ-2021.