Харитонов извинился перед поклонниками, которых разочаровал своим примирением с Яндиевым

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Российский боец Bellator Сергей Харитонов принёс извинения своим фанатам, которых разочаровал своим примирением с экс-бойцом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Адамом Яндиевым.
Харитонов извинился перед поклонниками, которых разочаровал своим примирением с Яндиевым
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

«Я могу извиниться перед своими фанатами за то, что не довёл это дело до конца. Я их понимаю, ведь говорил одно, но сделал по-другому. Пускай не обижаются на меня сильно. Повторюсь, что не оправдываю действия Адама, но увидел в его глазах раскаяние. Плюс узнал, что могу дальше драться. Я простил его», — сказал Харитонов в интервью «Спорт-Экспрессу».

Яндиев напал на Харитонова 13 ноября во время турнира по ММА в Москве, в результате чего Харитонову потребовалась госпитализация. Через десять дней спортсмены помирились, после чего Харитонова стали яростно критиковать в интернете.

Ранее Харитонов назвал дикостью драку Исмаилова и Минеева.

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