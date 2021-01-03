Харитонов извинился перед поклонниками, которых разочаровал своим примирением с Яндиевым

Российский боец Bellator Сергей Харитонов принёс извинения своим фанатам, которых разочаровал своим примирением с экс-бойцом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Адамом Яндиевым.

«Я могу извиниться перед своими фанатами за то, что не довёл это дело до конца. Я их понимаю, ведь говорил одно, но сделал по-другому. Пускай не обижаются на меня сильно. Повторюсь, что не оправдываю действия Адама, но увидел в его глазах раскаяние. Плюс узнал, что могу дальше драться. Я простил его», — сказал Харитонов в интервью «Спорт-Экспрессу».

Яндиев напал на Харитонова 13 ноября во время турнира по ММА в Москве, в результате чего Харитонову потребовалась госпитализация. Через десять дней спортсмены помирились, после чего Харитонова стали яростно критиковать в интернете.

Ранее Харитонов назвал дикостью драку Исмаилова и Минеева.