Харитонов извинился перед поклонниками, которых разочаровал своим примирением с Яндиевым
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- РИА Новости
«Я могу извиниться перед своими фанатами за то, что не довёл это дело до конца. Я их понимаю, ведь говорил одно, но сделал по-другому. Пускай не обижаются на меня сильно. Повторюсь, что не оправдываю действия Адама, но увидел в его глазах раскаяние. Плюс узнал, что могу дальше драться. Я простил его», — сказал Харитонов в интервью «Спорт-Экспрессу».
Яндиев напал на Харитонова 13 ноября во время турнира по ММА в Москве, в результате чего Харитонову потребовалась госпитализация. Через десять дней спортсмены помирились, после чего Харитонова стали яростно критиковать в интернете.
Ранее Харитонов назвал дикостью драку Исмаилова и Минеева.