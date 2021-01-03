Кожевников оценил шансы сборной России по хоккею в матче с Канадой на МЧМ-2021

Короткая ссылка
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился ожиданиями от матча между сборными России и Канады в полуфинале молодёжного чемпионата мира по хоккею 2021 года в Эдмонтоне.
Кожевников оценил шансы сборной России по хоккею в матче с Канадой на МЧМ-2021
  • © РИА Новости / Александр Натрускин

«В этой встрече шансы 50 на 50. При этом видно, что наши хоккеисты умеют играть, но мы не реализовываем очень много моментов. Это одна из самых главных наших проблем. Так что если будет реализация, то и будет результат. Дай бог, чтобы нас прорвало именно с канадцами», — цитирует Кожевникова РИА Новости.

По мнению эксперта, все соперники максимально отдаются делу в матчах с российской командой, но сдаются против канадцев. Он считает, что, кроме чехов, с хозяевами соревнований никто не пытался бороться на равных. 

«Да, у сборной Канады сильная команда, которая играет дома. Но и у нас, повторюсь, хорошая команда», — подчеркнул Кожевников.

Россия обыграла в четвертьфинале Германию со счётом 2:1 и встретится в полуфинале с Канадой, которая взяла верх над Чехией (3:0). 

Матч сборных России и Канады состоится в ночь с 4 на 5 января в 02:00 мск.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить