Кожевников оценил шансы сборной России по хоккею в матче с Канадой на МЧМ-2021

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился ожиданиями от матча между сборными России и Канады в полуфинале молодёжного чемпионата мира по хоккею 2021 года в Эдмонтоне.

«В этой встрече шансы 50 на 50. При этом видно, что наши хоккеисты умеют играть, но мы не реализовываем очень много моментов. Это одна из самых главных наших проблем. Так что если будет реализация, то и будет результат. Дай бог, чтобы нас прорвало именно с канадцами», — цитирует Кожевникова РИА Новости.

По мнению эксперта, все соперники максимально отдаются делу в матчах с российской командой, но сдаются против канадцев. Он считает, что, кроме чехов, с хозяевами соревнований никто не пытался бороться на равных.

«Да, у сборной Канады сильная команда, которая играет дома. Но и у нас, повторюсь, хорошая команда», — подчеркнул Кожевников.

Россия обыграла в четвертьфинале Германию со счётом 2:1 и встретится в полуфинале с Канадой, которая взяла верх над Чехией (3:0).

Матч сборных России и Канады состоится в ночь с 4 на 5 января в 02:00 мск.