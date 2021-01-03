Дубль Ляказетта помог «Арсеналу» разгромить «Вест Бромвич» в матче АПЛ
Встреча, прошедшая в Вест Бромвиче, завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей.
Победу «Арсеналу» принесли голы Кирана Тирни, Букайо Сака и Александра Ляказетта, оформившего дубль.
Для «Арсенала» эта победа стала третьей подряд после безвыигрышной серии из семи матчей. «Канониры», набрав 23 очка, поднялись на 11-е место в турнирной таблице АПЛ. «Вест Бромвич» с восемью очками — 19-й.
В других матчах игрового дня «Кристал Пэлас» победил «Шеффилд Юнайтед» (2:0), а «Брайтон энд Хоув Альбион» и «Вулверхэмптон Уондерерс» сыграли вничью (3:3).
Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» разгромил «Лидс», Сон Хын Мин забил 100-й мяч за клуб.