Дубль Ляказетта помог «Арсеналу» разгромить «Вест Бромвич» в матче АПЛ

Лондонский «Арсенал» одержал разгромную победу над «Вест Бромвич Альбион» в матче 17-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча, прошедшая в Вест Бромвиче, завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей.

Победу «Арсеналу» принесли голы Кирана Тирни, Букайо Сака и Александра Ляказетта, оформившего дубль.

Для «Арсенала» эта победа стала третьей подряд после безвыигрышной серии из семи матчей. «Канониры», набрав 23 очка, поднялись на 11-е место в турнирной таблице АПЛ. «Вест Бромвич» с восемью очками — 19-й.

В других матчах игрового дня «Кристал Пэлас» победил «Шеффилд Юнайтед» (2:0), а «Брайтон энд Хоув Альбион» и «Вулверхэмптон Уондерерс» сыграли вничью (3:3).

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» разгромил «Лидс», Сон Хын Мин забил 100-й мяч за клуб.