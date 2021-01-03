«Лейпциг» победил «Штутгарт» и вышел на первое место в Бундеслиге

«РБ Лейпциг» одержал победу над «Штутгартом» в матче 14-го тура немецкой Бундеслиги.

Встреча, прошедшая в Штутгарте, завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Победу «Лейпцигу» принёс гол Даниэля Ольмо, забившего на 67-й минуте. Эмиль Форсберг на 22-й минуте не сумел реализовать пенальти.

«Лейпциг» набрал 31 очко и поднялся на первое место в турнирной таблице Бундеслиги. «Штутгарт» с 18 очками — 11-й.

В других матчах игрового дня «Арминия» уступила мёнхенгладбахской «Боруссии» (0:1), «Вердер» проиграл «Униону» (0:2), «Кёльн» потерпел поражение от «Аугсбурга» (0:1), «Айнтрахт» победил «Байер» (2:1), «Хоффенхайм» уступил «Фрайбургу» (1:3), а «Герта» разгромила «Шальке» (3:0).

Ранее сообщалось, что Доменико Тедеско хотят видеть в «Майнце».