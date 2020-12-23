СМИ: Тедеско хотят видеть в «Майнце»

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Наставник «Спартака» Доменико Тедеско может продолжить карьеру в немецком «Майнце».
СМИ: Тедеско хотят видеть в «Майнце»
  • РИА Новости

По окончании последнего в 2020 году матча красно-белых с «Зенитом» специалист объявил о решении не продлевать свой контракт. Соглашение Тедеско со «Спартаком» действует до лета 2021 года.

Как сообщает Bild, на место покинувшего «Майнц» спортивного директора Рувена Шредера может прийти Кристиан Хайдель, работавший с Тедеско в «Шальке». Он якобы хочет переманить тренера из Москвы, но вряд ли сделает это зимой.

В таблице Бундеслиги после 13 туров «Майнц» и «Шальке» занимают предпоследнее и последнее места.

Также стало известно, что агент Массимо Карреры высказался о возможном возвращении тренера в «Спартак».

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