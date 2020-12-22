Агент Карреры высказался о возможном возвращении тренера в «Спартак»

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Футбольный агент Андреа Д'Амико, представляющий интересы итальянского специалиста Массимо Карреры, прокомментировал информацию о возможном уходе его клиента из греческого клуба АЕК и возвращении в московский «Спартак».
Агент Карреры высказался о возможном возвращении тренера в «Спартак»
  • © Dmitry Golubovich
  • globallookpress.com

«Информация об уходе Массимо из АЕК не соответствует действительности. Есть ли вероятность, что Каррера вернётся в «Спартак»? Возможно. Но на данный момент он является тренером клуба АЕК. Нужно подождать», — приводит слова Д'Амико «РБ Спорт».

Он отметил, что представители «Спартака» не контактировали с ним по поводу возможного возвращения специалиста.

Каррера работал главным тренером «Спартака» с 2016 по 2018 год, став с командой чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

Ранее сообщалось, что «Спартак» обсудит с Доменико Тедеско досрочное расторжение контракта.

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